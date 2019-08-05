Son Dakika
Ankara’daki kritik görüşme başladı
MSB: ABD'li askeri yetkililer ile görüşme başladı
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
FLAŞ Halis Aygün: YKS tercih sonuçlarını bayramdan önce açıklayacağız.
Günün Özeti - 03 Ağustos 2019
Bahçeli’nin “Dönün” çağrısına Kocaeli’den 2 isim uydu
Irak kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Selçuk: 3'ü kanser 92 ilacı geri ödeme listesine aldık 
MSB, "ABD heyeti Türkiye’ye gelecek"

Tramvay yolunda hız yapan otomobil yolcu dolu durağa saplandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tramvay yoluna girerek hızla ilerleyen araç kavşaktan dönen başka bir otomobilin çarpması sonucu takla atarak tramvay durağına girdi. Sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Asayiş 03.08.2019, 13:29
Tramvay yolunda hız yapan otomobil yolcu dolu durağa saplandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tramvay yoluna girerek hızla ilerleyen araç kavşaktan dönen başka bir otomobilin çarpması sonucu takla atarak tramvay durağına girdi. Sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 29 Temmuz günü öğle saatlerine İzmit Yenişehir Mahallesi tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yahya Kaptan köprülü kavşağında araç yolundaki trafiğe takılmak istemeyen 34 BIT 478 plakalı otomobil adı öğrenilemeyen sürücü, aracı ile tramvay yoluna girerek hızla ilerlemeye başladı. Köprülü kavşak altından geçen otomobile bu sırada kavşaktan dönen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 34 BIT 478 plakalı otomobil, takla atarak yolcuların beklediği tramvay durağının demir korkuluklarına sağlandı.

TRAMVAY YOLUNDAN GİDERKEN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kazayı gören çevredekiler durumu 112 acil yardım ekiplerine haber vererek sürücünün yardımına koştu. Vatandaşlarının yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durağa giren ve tramvay seferlerinin aksamasına neden olan otomobil, çekici ile kaldırılması sonrasında tramvay seferleri yeniden başlarken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Durakta tramvay bekleyen yolcuların ölümden döndüğü kaza ve kaza anında duraktaki yolcuların yaşadığı korku anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 34 BIT 478 plakalı otomobilin tramvay yolundan hızla ilerlediği ve kavşaktan dönen başka bir otomobilin çarpması sonucu takla atarak duraktaki demirlere saplandığı görünüyor. Kaza sırasında durakta bekleyen yolcular ise tanık oldukları kaza sonrası panik yaşıyor. Görüntülerin devamında ise çevredekilerin yardıma koştuğu kaza yapan sürücü araçtan çıkarılıyor.

(Gürcan Yılmaz-Cihan Atik/İHA)
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 05 Ağustos 2019
İmsak 04:04
Güneş 05:43
Öğle 13:00
İkindi 16:51
Akşam 20:06
Yatsı 21:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@