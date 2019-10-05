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Tramvayın çarptığı genç yaralandı
Eskişehir’de yolun karşısında geçmek isterken tramvayın çarptığı genç yaralandı.
Asayiş 04.10.2019, 23:54
Eskişehir’de yolun karşısında geçmek isterken tramvayın çarptığı genç yaralandı.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince genç, ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan çevredeki vatandaşların hızlı gittiği gerekçesiyle tramvay vatmanına büyük tepki gösterirken ekipler de olay yerinde trafiğin akışını sağladı. Tramvay seferlerinde de kaza dolayısıyla kısa süreli gecikme yaşandı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.(Mustafa Kaplan - Burak Tekin - Çağatay Gür/İHA)
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