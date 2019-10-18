Tren kazası güvenlik kamerasında
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarpması sonucu yaşlı kadının hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Asayiş 18.10.2019, 20:56
Önceki gün Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesinde meydana gelen feci kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Hemzemin geçitten karşıya geçmek isteyen Medine Arkçı’ya (89), makinistliğini Mesut K.’nin yaptığı tren çarptı. Adana-Elazığ seferini yapan Fırat Ekspresi isimli yolcu treninin çarptığı yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.Kürşat Aktaş/İHA)
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