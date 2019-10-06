Son Dakika
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ameliyat edilecek
Erol Bulut "Pozisyonları değerlendiremedik"
Tunceli’de 2 günde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Beşiktaş, Lider Alanyaspor'a patladı: 2-0
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0
“Galatasaray, bir günde tahttan inmez“

Tunceli’de 2 günde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli’de gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Dün de operasyon kapsamında biri kırmızı diğeri gri listede 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Asayiş 06.10.2019, 19:05 06.10.2019, 19:29
Tunceli’de 2 günde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli’de gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Dün de operasyon kapsamında biri kırmızı diğeri gri listede 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Valilikten yapılan açıklamada, "Tunceli Kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan hava destekli operasyonda tespit edilen 2 terörist JÖH timlerimizce silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişlerdir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü de aktarıldı.

Öte yandan dün ise Pülümür kırsalında düzenlenen operasyonda 4 milyon TL ödülle Kırmızı Listede aranan terör örgütü PKK’nın sözde Dersim saha sorumlusu Çiçek kod adlı Ayten Ene ve 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Dilgeş kod adlı Mehdi Kaplan isimli teröristler etkisiz hale getirilmişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#terörist #operasyon #tunceli
Yorumlar (0)
14°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 06 Ekim 2019
İmsak 05:20
Güneş 06:43
Öğle 12:42
İkindi 15:55
Akşam 18:30
Yatsı 19:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Konyaspor 7 12
4. Fenerbahçe 7 11
5. Gaziantep FK 6 11
6. Antalyaspor 7 11
7. Malatyaspor 7 10
8. Galatasaray 7 10
9. Trabzonspor 6 9
10. Göztepe 7 9
11. Başakşehir 6 8
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Çaykur Rizespor 6 8
15. Ankaragücü 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 6 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Adanaspor 7 6
14. Altınordu 7 5
15. Giresunspor 7 5
16. Menemen Belediyespor 6 4
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 7 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Southampton 8 7
17. Everton 8 7
18. Norwich City 8 6
19. Newcastle 7 5
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Atletico Madrid 8 15
3. Granada 8 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Real Valladolid 8 10
13. Eibar 8 9
14. Celta de Vigo 8 9
15. Real Betis 8 9
16. Deportivo Alaves 8 8
17. Getafe 7 7
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@