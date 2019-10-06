Tunceli’de 2 günde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli’de gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Dün de operasyon kapsamında biri kırmızı diğeri gri listede 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.
Tunceli’de gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Dün de operasyon kapsamında biri kırmızı diğeri gri listede 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.
Valilikten yapılan açıklamada, "Tunceli Kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan hava destekli operasyonda tespit edilen 2 terörist JÖH timlerimizce silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişlerdir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi.
Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü de aktarıldı.
Öte yandan dün ise Pülümür kırsalında düzenlenen operasyonda 4 milyon TL ödülle Kırmızı Listede aranan terör örgütü PKK’nın sözde Dersim saha sorumlusu Çiçek kod adlı Ayten Ene ve 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Dilgeş kod adlı Mehdi Kaplan isimli teröristler etkisiz hale getirilmişti.
(İHA)
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