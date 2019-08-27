Tunceli’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli’nin Ovacık kırsalında eylem hazırlığı içinde olduğu belirlenen 2 teröristin Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Ovacık kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 2 terörist, JÖH timlerimizce silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği de aktarılan valilik açıklamasında, terörist unsurların bulunup etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

(İHA)