Son Dakika
Kocasının pompalı tüfekle vurduğu kadın kurtarılamadı
Eski THK ve Kızılay Derneği yöneticileri hakkında suç duyurusu
Erzurum’da 3,7 büyüklüğünde deprem
MİT ve emniyetten FETÖ’ye ortak operasyon
Sümela Manastırı’nın kayıp hazinesi mercek altında
Muğla ve Aydın’da 171 göçmen yakalandı
İş yerinde tüp patladı, biri çocuk 4 kişi yaralandı
Araban Ovası’nda pamuk hasadına başlandı
Kütahya’da deprem
Tartıştığı eşini eşarpla boğarak öldürdü

Tunceli’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli’nin Ovacık kırsalında eylem hazırlığı içinde olduğu belirlenen 2 teröristin Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Asayiş 27.08.2019, 10:51 27.08.2019, 10:59
Tunceli’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli’nin Ovacık kırsalında eylem hazırlığı içinde olduğu belirlenen 2 teröristin Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Ovacık kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 2 terörist, JÖH timlerimizce silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği de aktarılan valilik açıklamasında, terörist unsurların bulunup etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
banner62
#ovacık #terörist #tunceli
Yorumlar (0)
26°
açık
Namaz Vakti 27 Ağustos 2019
İmsak 04:34
Güneş 06:04
Öğle 12:55
İkindi 16:38
Akşam 19:37
Yatsı 21:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atlético Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@