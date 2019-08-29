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Tunceli’de 3 terörist SİHA desteğiyle etkisiz hale getirildi
Tunceli Valiliği, jandarma ve polis özel harekat timleri tarafından merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyon kapsamında tespit edilen 3 teröristin silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Asayiş 28.08.2019, 23:22 28.08.2019, 23:38
Tunceli Valiliği, jandarma ve polis özel harekat timleri tarafından merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyon kapsamında tespit edilen 3 teröristin silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bölgede operasyonun devam ettiği aktarılan açıklamada terörist unsurların bulunup etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.
(Ercan Topaç/İHA)
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