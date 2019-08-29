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Tunceli’de 3 terörist SİHA desteğiyle etkisiz hale getirildi

Tunceli Valiliği, jandarma ve polis özel harekat timleri tarafından merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyon kapsamında tespit edilen 3 teröristin silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Asayiş 28.08.2019, 23:22 28.08.2019, 23:38
Tunceli’de 3 terörist SİHA desteğiyle etkisiz hale getirildi

Tunceli Valiliği, jandarma ve polis özel harekat timleri tarafından merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyon kapsamında tespit edilen 3 teröristin silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Merkez Kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timlerimizce gerçekleştirilen operasyon kapsamında tespit edilen 3 terörist, SİHA ile etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği aktarılan açıklamada terörist unsurların bulunup etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

(Ercan Topaç/İHA)

#Tuncelide 3 terörist #SİHA desteğiyle etkisiz hale getirildi
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