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Tunceli’de 3.9’luk deprem
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Asayiş 21.08.2019, 17:20 21.08.2019, 17:43
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Tunceli’nin Pülümür ilçesi olan deprem saat 16.50 sıralarında 3.9 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin yerin 13 kilometre altında olduğu belirtildi.
Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ise depremin 3.8 şiddetinde olduğu bilgisini paylaştı.
Depremin kent merkezinde de hafif şekilde hissedildiği, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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