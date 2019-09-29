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Tunceli’de HDP il eş başkanları ile 6 kişi gözaltına alındı
Tunceli’de düzenlenen terör operasyonunda aralarında HDP il eş başkanlarının da olduğu 8 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 29.09.2019, 12:19
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında bugün sabah erken saatlerde operasyon yaptı. Operasyonda aralarında HDP Tunceli İl Eşbaşkanları Hıdır Çiçek ve Özlem Toprak ile HDP Parti Meclis Üyesi Ferhat Yıldız’ın da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, "terör örgütü üyeliği" ve "örgüt propagandası" suçlamaları nedeniyle ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.(Ercan Topaç/İHA)
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