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Tunceli’de otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Asayiş 12.09.2019, 16:10 12.09.2019, 16:18
Tunceli’de otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
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Tunceli’nin Ovacık ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Ovacık ilçesi Koyungölü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Munzur Gözelerinde ilçe merkezine seyir halinde olan Cem A. (22) yönetimindeki 21 BN 185 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Meydana gelen kazada sürücüsü Cem A. olay yerinde hayatını kaybederken aynı araçta bulunan G.G., A.İ., S.H. ve H.H. ise yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı ve burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Gencin cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#asayiş #otomobil #ovacık #tunceli
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