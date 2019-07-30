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Tunceli’deki kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Tunceli’nin Pertek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Asayiş 30.07.2019, 22:12
Tunceli’deki kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Tunceli’nin Pertek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi çevre yolu çıkış kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Baysal idaresindeki 24 EA 204 plakalı araç, çevre yolu çıkışında Sait Şirin yönetimindeki 23 AAJ 850 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 24 EA 204 plakalı araçta bulunan anne Hüsniye olay yerinde, baba Hüseyin Tunceli’de, oğulları Eren Baysal ise Elazığ’da kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Kazadan yaralı kurtulan 2 kişi ise Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

(İHA)
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