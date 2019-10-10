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Turist gibi kaçmaya çalıştılar ama başaramadılar

Ege Denizi’nde 118 kaçak göçmen yakalandı.

Asayiş 10.10.2019, 15:21
Turist gibi kaçmaya çalıştılar ama başaramadılar
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Ege Denizi’nde 118 kaçak göçmen yakalandı.

Gece saat 02.30’da Bitez sahilinden denize lastik botla açılarak yasa dışı yollarla İstanköy Adası’na kaçmak isteyen 6 Filistin, 2 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 8 düzensiz göçmen devriye atan Sahil Güvenlik ekipleri sayesinde yakayı ele verdi.

Aynı gece 04.25’te Yalıkavak açıklarında fiber tekne içerisinde 14 Suriye uyruklu düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik ekiplerince uluslararası suya çıkmadan yakalandı.

Sabah 7.15 sıralarında ise Gümbet sahiline gelen 54 düzensiz göçmen kendilerini turist gibi gösterip "Kaptan Malik" isimli gezi teknesiyle denize açıldı. Sahil Güvenlik ekipleri şüphelendiği tekneye yaklaştı. 18 metrelik tur teknesine ’dur’ ihtarı çeken ekipler, ’dur’ ihtarına uymayan tur teknesini kovalamaya başladı. Ege Denizi’nde süren kısa kovalamacanın ardından tekne durduruldu. Tekneden, 54 düzensiz göçmen ve çok sayıda can simidi çıktı.

DATÇA’DAN DA KAÇAMADILAR

Devriye atan Sahil Güvenlik ekipleri Datça’nın Kurucabük açıklarında da lastik bot içerisinde 20 Suriye, 3 Irak ve 19 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 42 düzensiz göçmen ele geçirdi.

Bodrum’da yakalanan 76 düzensiz göçmen Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Datça limanına getirilen 42 göçmen ise işlemlerinin ardından emniyet güçlerine teslim edildi.

(İHA)
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