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Türk Silahlı Kuvvetlerinden PKK’ya büyük darbe

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK’ya yönelik başlattığı ‘Kıran’ operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında tespit edilen mağara sığınakta, 110 antitank roketatar mühimmatı, 110 roketatar sevk fişeği, 4 bixi makinalı tüfek, 4800 bixi makinalı tüfek mühimmatı, 500 uçaksavar mühimmatı ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildiği belirtildi.

Asayiş 19.08.2019, 20:55 19.08.2019, 21:04
Türk Silahlı Kuvvetlerinden PKK’ya büyük darbe

Türk Silahlı Kuvvetlerinden PKK’ya büyük darbe

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK’ya yönelik başlattığı ‘Kıran’ operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında tespit edilen mağara sığınakta, 110 antitank roketatar mühimmatı, 110 roketatar sevk fişeği, 4 bixi makinalı tüfek, 4800 bixi makinalı tüfek mühimmatı, 500 uçaksavar mühimmatı ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildiği belirtildi.

TSK, Hakkari, Şırnak ve Van İl Jandarma Komutanlıklarının ortak katılımı ve bizzat Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’in emir ve komutasında 129 Timin katılımıyla Hakkari, Şırnak ve Van illerinde barınma alanlarında faaliyet gösterdiği değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, bölgede bulunan yayla ve meralar ile göçerlerin kontrolünü yapmak maksadıyla “Kıran” operasyonunun başladığını duyurdu.

Hakkari, Şırnak ve Van’da devam eden “Kıran Operasyonu” kapsamında, Hakkari Merkez ilçesi Kavaklı Bölgesi kırsalında tespit edilen mağara/ sığınakta, 110 antitank roketatar mühimmatı, 110 roketatar sevk fişeği, 4 bixi makinalı tüfek, 4800 bixi makinalı tüfek mühimmatı, 500 uçaksavar mühimmatı ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildiği belirtildi.

Ayrıca, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Jandarma TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Şakir Uslu da Hakkari Kavaklı Bölgesinde terör örgütüne yönelik yürütülen operasyona katıldı.

(Musa Erdoğan/İHA)

#PKKya büyük darbe #Türk Silahlı Kuvvetlerinden
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