Son Dakika
9 ilçede 14 okul tatil edildi
GÜNDEM ÖZETİ / 27 Eylül 2019
Güvenlik güçlerinin koruyucuları zırhlı araçlar
Kamu bankaları binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini düşürdü.
Meteorolojiden sağanak uyarısı
İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Türk Telekom Stadyumu’nda 220 milyon Euro’luk derbi

Süper Lig’de sezonun maçı olarak gösterilen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi iki takımın değeri 220 milyon Euro olarak belirtildi.

Asayiş 27.09.2019, 12:01
Türk Telekom Stadyumu’nda 220 milyon Euro’luk derbi

Süper Lig’de sezonun maçı olarak gösterilen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi iki takımın değeri 220 milyon Euro olarak belirtildi.

Tarihinde 390. randevuya Türk Telekom Stadyumu’nda çıkacak olan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi, maliyeti itibariyle de Türkiye profesyonel liglerinde oynanacak olan en maliyetli müsabakaya sahne olacak. Yeni sezona büyük rotasyon yaparak başlayan ve transferin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe, bu sezon Gustavo, Muriqi, Kruse, Zanka, Rodrigues gibi isimleri kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerin toplam takım maliyeti ise 83 milyon 600 bin Euro’yu buldu. Fenerbahçe’nin kadro değerinde ise en pahalı oyuncular arasında 12 milyon Euro’luk değeriyle Max Kruse ve 11 milyon Euro ile Victor Moses yer aldı. Sarı-lacivertlilerde maliyeti en değerli 3. futbolcu ise 10 milyon Euro ile Luis Gustavo oldu.

LİGİN EN DEĞERLİSİ CİM BOM

Son iki sezonun şampiyonu sıfatıyla derbiye çıkacak olan Galatasaray ise piyasa değeri Süper Lig’in en değerlisi oldu. Transfermarkt’ta yer alan veriler baz alındığında sarı-kırmızılı kulübün toplam maliyeti 136 milyon 300 bin Euro oldu. Sezona Falcoa, Seri, Lemina gibi yıldızları alarak başlayan sarı-kırmızılı takımın piyasa değerinin en maliyetli ismi ise 25 milyon Euro ile Michael Seri. Seri’yi 23 milyon Euro ile Steven Nzonzi takip etti.

(İHA)
Yorumlar (0)
22°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 27 Eylül 2019
İmsak 05:11
Güneş 06:34
Öğle 12:45
İkindi 16:06
Akşam 18:45
Yatsı 20:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 6 12
5. Granada 6 11
6. Barcelona 6 10
7. Sevilla 6 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@