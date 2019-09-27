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Türk Telekom Stadyumu’nda 220 milyon Euro’luk derbi
Süper Lig’de sezonun maçı olarak gösterilen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi iki takımın değeri 220 milyon Euro olarak belirtildi.
Asayiş 27.09.2019, 12:01
Süper Lig’de sezonun maçı olarak gösterilen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi iki takımın değeri 220 milyon Euro olarak belirtildi.
LİGİN EN DEĞERLİSİ CİM BOM
Son iki sezonun şampiyonu sıfatıyla derbiye çıkacak olan Galatasaray ise piyasa değeri Süper Lig’in en değerlisi oldu. Transfermarkt’ta yer alan veriler baz alındığında sarı-kırmızılı kulübün toplam maliyeti 136 milyon 300 bin Euro oldu. Sezona Falcoa, Seri, Lemina gibi yıldızları alarak başlayan sarı-kırmızılı takımın piyasa değerinin en maliyetli ismi ise 25 milyon Euro ile Michael Seri. Seri’yi 23 milyon Euro ile Steven Nzonzi takip etti.(İHA)
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