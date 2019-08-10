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Türkiye ile Azerbaycan arasında direkt hava koridoru açıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasında direkt hava koridoru açıldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ile yaptığı başarılı çalışmaların ardından Türkiye ile Azerbaycan arasında hava koridorunun 15 Ağustos 2019 tarihinde başlaması konusunda anlaştı.
Asayiş 10.08.2019, 11:30
Türkiye ile Azerbaycan arasında direkt hava koridoru açıldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ile yaptığı başarılı çalışmaların ardından Türkiye ile Azerbaycan arasında hava koridorunun 15 Ağustos 2019 tarihinde başlaması konusunda anlaştı.
DAHA ÖNCE İRAN VE ERMENİSTAN HAVA SAHASI KULLANILIYORDU
YENİ KORİDOR HAVAYOLU ŞİRKETLERİNE TASARRUF SAĞLAYACAK
Daha önce Türkiye’den Azerbaycan ve Nahcivan’a gidecek olan uçaklar, bu anlaşma ile halen kullanılan İran veya Ermenistan Hava Sahaları kullanan uçaklar, artık yeni açılan hava koridorunu kullanacak. Yeni hava koridorunu kullanan uçaklar hem zamandan hem de yakıttan tasarruf edecek.(İHA)
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