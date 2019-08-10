Son Dakika
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
Kamu işçilerine yeni zam teklifi
Yemen’deki çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti
Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem (CANLI YAYIN)
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Basın Toplantısını Canlı İzle...
Erbil saldırısının planlayıcıları etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 3 terörist, etkisiz hale getirildi
ABD ile güvenli bölge görüşmelerinde son durum
300 bin TL ödülle aranan o terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatında toplam 80 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye ile Azerbaycan arasında direkt hava koridoru açıldı

Türkiye ile Azerbaycan arasında direkt hava koridoru açıldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ile yaptığı başarılı çalışmaların ardından Türkiye ile Azerbaycan arasında hava koridorunun 15 Ağustos 2019 tarihinde başlaması konusunda anlaştı.

Asayiş 10.08.2019, 11:30
Türkiye ile Azerbaycan arasında direkt hava koridoru açıldı
banner63

Türkiye ile Azerbaycan arasında direkt hava koridoru açıldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ile yaptığı başarılı çalışmaların ardından Türkiye ile Azerbaycan arasında hava koridorunun 15 Ağustos 2019 tarihinde başlaması konusunda anlaştı.

DAHA ÖNCE İRAN VE ERMENİSTAN HAVA SAHASI KULLANILIYORDU

Türkiye ile Azerbaycan arasında açılan direkt hava koridoru büyük tasarruf sağlayacak. Daha önce Türkiye’den her hangi bir havalimanı’ndan Azerbaycan’a ve Nahcivan’a gidecek olan bir uçak İran ve Ermenistan hava sahasını kullanarak gidebiliyordu. Yapılan yeni anlaşma ile Türkiye’nin her hangi bir havalimanı’ndan Azerbaycan’ın Nahcivan Havalimanı arasında direkt uçuş imkânı sağlayacak bir hava koridoru açılması için Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ile uzun süredir yapılan çalışmalar tamamlandı. Anlaşmayı DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin, sosyal medye hesabından duyurdu. Varılan mutabakat çerçevesinde 15 Ağustos tarihinde yeni koridor kullanılmaya başlayacak.

YENİ KORİDOR HAVAYOLU ŞİRKETLERİNE TASARRUF SAĞLAYACAK

Daha önce Türkiye’den Azerbaycan ve Nahcivan’a gidecek olan uçaklar, bu anlaşma ile halen kullanılan İran veya Ermenistan Hava Sahaları kullanan uçaklar, artık yeni açılan hava koridorunu kullanacak. Yeni hava koridorunu kullanan uçaklar hem zamandan hem de yakıttan tasarruf edecek.

(İHA)
Yorumlar (0)
27°
açık
Namaz Vakti 10 Ağustos 2019
İmsak 04:11
Güneş 05:48
Öğle 12:59
İkindi 16:49
Akşam 20:00
Yatsı 21:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Liverpool 1 3
2. Bournemouth 0 0
3. Arsenal 0 0
4. Aston Villa 0 0
5. Brighton 0 0
6. Burnley 0 0
7. Chelsea 0 0
8. Crystal Palace 0 0
9. Everton 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Sheffield United 0 0
15. Southampton 0 0
16. Tottenham 0 0
17. Watford 0 0
18. West Ham 0 0
19. Wolverhampton 0 0
20. Norwich City 1 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@