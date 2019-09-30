Türkiye-Libya arasında uluslar arası fidye operasyonu

Libya’da fidye için kaçırılan Arap bir iş adamı için Türk polisi devreye girdi. 800 bin dolar fidye karşılığında rehin tutan silahlı grupların Türkiye’deki bağlantılarını tespit eden İstanbul polisi, uluslararası bir operasyona imza atarak krizi çözdü. İstanbul ve Libya’da düzenlenen operasyonlarda fidyeciler yakalanırken, iş adamı da kurtarıldı.

İddiaya göre öldürülen devrik Libya Lideri Kaddafi’nin generallerinden birinin oğlu olan Abdalnasser İbrahim Naili (30), ülkede yaşanan iç savaş nedeniyle 2 yıl önce kaçarak Türkiye’ye yerleşti. İstanbul’da tekstil ve döviz bürosu işleten El-Naili’nin Libyalı iş adamı olan yakını, 20 bin dolar fidye için iki ay önce silahlı kişilerce kaçırılarak rehin alındı. Libya’da iş adamını kaçıran şahısları, Türkiye’deki bağlantıları üzerinden Abdalnasser İbrahim Naili’ye ulaşarak fidye istedi. El-Naili, zanlıların istediği 20 bin doları örgütün Türkiye’deki bağlantılarına teslim ederek yakınının serbest kalmasını sağladı.

Ancak fidyeciler aynı iş adamını 2 ay sonra tekrar kaçırarak bu kez 800 bin dolar istedi. Libya’da kaçırılan kişinin İstanbul’da yaşayan akrabasına Cumartesi günü haber göndererek, para ödenmediği taktirde kaçırdıkları akrabasının öldürüleceği bilgisini gönderdi.

Türk polisi fidyecilerin birini Fatih’te diğerini Esenyurt’ta yakaladı

Abdalnasser İbrahim Naili, silahlı kişilerce telefonda pazarlık yaparak istenen fidye miktarını 70 bin dolara kadar düşürdü. Karşı taraf bunun üzerine İstanbul’daki bağlantılarını devreye sokarak El-Naili’den talep ettikleri parayı gelen kişilere vermesini istedi. Fidyenin ödenmesi için 28 Eylül Cumartesi günü döviz bürosuna randevu veren Libyalı iş adamı, ardından durumu Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek polise durumu anlattı.

TÜRKİYE VE LİBYA’DA ÖLÜM RANDEVUSUNA 6 SAAT KALA FİDYE OPERASYONU TAMAMLANDI

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adamın ifadelerinden yola çıkarak durumu Libya makamlarına iletti. Libya’nın İstanbul Başkonsolosluğu ile temasa geçen polis, aynı anda Libyalı iş adamı Abdalnassser İbrahim Naili’ye akşam saat 16.30 ile 17:00 saatleri arasında parayı vermesini ve herhangi bir tepki göstermemesini istedi. Randevu saatinde döviz bürosuna gelen fidyecilerin Türkiye’deki bağlantılarından İbrahim E. adlı bir kişi, parayı aldığı sırada polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan İbrahim E., kendisinin aracı olduğunu ve asıl organizatörün Esenyurt’ta bir evde saklanan 23 yaşındaki Abdulbadia Altushanı Abdullah’a götüreceğini ifade etti. Asıl failin Koza Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını ifade ederek polisle işbirliğine giden İbrahim E., Abdulbadia Altushanı Abdullah’ın adresini emniyet güçlerine bildirdi.

Tespit edilen adrese özel harekat polisleri ile birlikte operasyon düzenleyen polis, fidyeciyi yakalayarak gözaltına aldı.

LİBYA’DA GECE 23.00’DE BASKINLA KURTARMA OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bunun üzerine Türk polisi nezaretinde Libya Konsolosluğu ve Libya İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüştürülen Abdulbadia Altushanı Abdullah, ülkesinde rehin alınan iş adamının kaldığı adresi ülkesinin polisine bildirdi. Libya güvenlik güçleri, tespit edilen adrese yerel saatle gece 23.00 sıralarında verilen adrese baskın düzenleyerek rehin alınan iş adamını kurtardı. İstanbul’da gözaltına alınan Libyalı Abdulbadia Altushanı Abdullah ile Türk ortağı İbrahim E., sorguya alınırken, Libya’da fidye işine karışan kişilerin tutuklandığı bildirildi.

Türk polisine teşekkür eden Libyalı iş adamı Abdalnasser İbrahim Naili, "Bizim bir arkadaşımızı Libya’da rehin aldılar. Fidye için para istediler. Pazarlık soncunda 800 bin dolardan 70 bin dolara indiler. Biz Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne haber verdik. Parayı alan kişiyi gözaltına alındı. Ardından gözaltın alınan kişinin yardımıyla ikinci kişiye ulaşıldı. Türk polisi ardından Libya Konsolosluğu’na bilgi vererek iş adamının tutulduğu adresi paylaştı. Libya’da düzenlenen operasyonla rehin alınan arkadaşımız kurtarıldı. Türk polisinin çok büyük katkısı var onlara teşekkür ederiz. Polise başvurarak en doğru şeyi yaptık" dedi.

(İHA)