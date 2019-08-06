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Günün Özeti - 03 Ağustos 2019

Türkiye’nin kararan ciğerleri havadan görüntülendi

Bursa’da 3 kilometrelik alanda çıkan ve dün kontrol altına alınan orman yangınındaki yanan bölgeler havadan görüntülendi. Soğutma çalışmaları devam ederken, ekipler ne kadar bir alanın yandığıyla ilgili tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Asayiş 06.08.2019, 00:00 06.08.2019, 11:47
Türkiye’nin kararan ciğerleri havadan görüntülendi

Bursa’da 3 kilometrelik alanda çıkan ve dün kontrol altına alınan orman yangınındaki yanan bölgeler havadan görüntülendi. Soğutma çalışmaları devam ederken, ekipler ne kadar bir alanın yandığıyla ilgili tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın, dün saat 09.00 sıralarında Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi’nde ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangının ihbarının ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, helikopterler, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk olarak 5 bölgede başlayan yangın 9 farklı yere sıçradı. Bütün gün yapılan çalışmaların ardından yangın 21.00 sıralarında kontrol altına alındı.

BÖLGEDE NÖBET TUTULDU

Dün gün boyu başlatılan seferberlik gece boyunca da devam etti. Yakın bölge illerden ve Bursa’dan gelen ekipler, gece boyunca bölgede nöbet tuttu. Gece boyunca soğutma işlemlerine ekipler devam etti. 3 kilometrelik alanda etkili olan yangında binlerce ağaç küle döndü. Ekipler, alanın yandığı bölgede tespit çalışmalarına devam ediyor.

YANAN BÖLGELER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, yangında yanan bölgeler gün ağırınca İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde, yanan çam ağaçları ve ekipleri havadan ile karadan müdahaleleri yer aldı. Havadan helikopterler devamlı soğutma çalışmalarına devam ederken, karadan da ekipler destek verdi. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları halen devam ediyor

(Ahmet Faruk Çabuk - Samet Doğru /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#yangın haberleri #orman yangini #bursa
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