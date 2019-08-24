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Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı
Türkiye’yi ayağa kaldıran Emine Bulut’un şiddet içerikli görüntüsünü çekip paylaşımda bulunan 1 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 23.08.2019, 22:04
Türkiye’yi ayağa kaldıran Emine Bulut’un şiddet içerikli görüntüsünü çekip paylaşımda bulunan 1 kişi gözaltına alındı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, toplumun veya bireyin üstün ve gözetilmesi gereken hukuki yararını korumak amacıyla kamu sağlığı ve kamu düzeni açısından sosyal medya ve medya kuruluşlarında yayınlanan olay anına ilişkin şiddet içerikli görüntülere Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişimin ve yayınlanmasının kısıtlanması kararını almıştı.(Hasan Ay/İHA)
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