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Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Ağrı’da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birisinin turuncu kategoride yer alan "Agir" kod adlı Uğur Arslan olduğunu açıkladı.
Asayiş 28.07.2019, 16:36
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ağrı Tendürek Dağı’nda İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlar listesinde 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer alan ’Agir’ kod adlı Uğur Arslan olduğu tespit edilmiştir" denildi.(İHA)
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