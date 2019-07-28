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Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Ağrı’da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birisinin turuncu kategoride yer alan "Agir" kod adlı Uğur Arslan olduğunu açıkladı.

Asayiş 28.07.2019, 16:36
Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Ağrı’da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birisinin turuncu kategoride yer alan "Agir" kod adlı Uğur Arslan olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ağrı Tendürek Dağı’nda İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlar listesinde 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer alan ’Agir’ kod adlı Uğur Arslan olduğu tespit edilmiştir" denildi.

(İHA)
#İçişleri Bakanlığı haberleri #Agir kod adlı Uğur Arslan #ağrı #Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
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