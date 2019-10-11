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Tuvalete gitme bahanesiyle polisten kaçan şüpheli yakalandı

Adliyeye götürüldüğü sırada tuvalete gideceğini söyleyip içinde bulunduğu polis aracının durmasını sağlayarak kaçan şüpheli Esenyurt’ta yakalandı.

Asayiş 10.10.2019, 21:31
Tuvalete gitme bahanesiyle polisten kaçan şüpheli yakalandı

Adliyeye götürüldüğü sırada tuvalete gideceğini söyleyip içinde bulunduğu polis aracının durmasını sağlayarak kaçan şüpheli Esenyurt’ta yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki şüpheli O.T. karıştığı bir olay nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. O.T.’yi Büyükçekmece’den Anadolu Yakası’ndaki ilgili birimlere getiren polis aracı, O.T’nin tuvalet ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine Sultanbeyli ilçesinde mola verdi. Araçtan indirilen O.T. kaçmaya başladı. Ekipler polis aracıyla şahsı kovaladığı sırada aracın lastiği patladı. Bunun üzerine ekipler Aydos Ormanı’na doğru kaçmaya devam eden şahsı yaya olarak kovalamaya devam etti. Fakat bir süre sonra şüpheli O.T. gözden kayboldu.

Ekipler yaptıkları araştırmalarda şüpheli O.T.’nin Aydos Ormanı civarında bir taksiye binerek Esenyurt’a geldiğini tespit etti. Esenyurt ve Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlendiği çalışma sonucu O.T. Esenyurt’ta yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından tekrar adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(İHA)
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