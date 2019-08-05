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Tuzla Piyade Okulunda çıkan yangın söndürüldü
Tuzla Piyade Okulundaki atış alanında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Asayiş 05.08.2019, 00:00 05.08.2019, 17:39
Tuzla Piyade Okulundaki atış alanında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Tuzla Piyade Okulundaki atış alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yanın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında 2 hektar kadar alanın yandığı öğrenildi. İtfaiye yangına müdahale ederken, iş makineleriyle da müdahalede bulunuldu. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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