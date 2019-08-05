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Tuzla Piyade Okulunda yangın paniği
Tuzla Piyade Okulundaki atış alanında yanın çıktı. Yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.
Asayiş 05.08.2019, 00:00 05.08.2019, 16:35
Tuzla Piyade Okulundaki atış alanında yanın çıktı. Yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.
Tuzla Piyade Okulundaki atış alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yanın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında 2 hektar alanın yandığı öğrenildi. Polis de çevrede güvenlik önlemleri alırken yangın nedeniyle çevreye duman yayıldığı gözlendi.
(Mustafa Esen - Caner Evyapan - Zeki İpek /İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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