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Tuzla’da polyester fabrikasında yangın
Tuzla’da Deri Sanayi Sitesi’nde bulunan bir polyester fabrikasında yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevler kısa sürede gökyüzünü sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Asayiş 18.09.2019, 12:16
Tuzla’da Deri Sanayi Sitesi’nde bulunan bir polyester fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar rüzgarın etkisiyle gökyüzünü kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.(Halit Arslan/İHA)
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