Tuzla’da yanan fabrikadaki hasar havadan görüntülendi

Tuzla’da yanan fabrikanın enkazı havadan görüntülenirken, facianın boyutu da gözler önüne serildi.

Tuzla’da dün bir fabrikada çıkan yangın uzun uğraşlar sonrası söndürülmüştü. Yangının boyutu bugün daha da ortaya çıktı. Havadan çekilen görüntülerde fabrikanın enkazı görüldü. Facianın boyutu çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.

(Halit Arslan/İHA)