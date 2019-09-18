Tuzla’daki dehşet havadan görüntülendi

Tuzla’da polyester fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi. Fabrika bahçesinde bazı araçların da yandığı öğrenildi.

Tuzla Deri Sanayi’de bir fabrikada çıkan yangın giderek büyüyor. Yangında son durum havadan görüntülenirken, yer yer patlamalar oluyor. Öte yandan fabrikanın bahçesindeki bazı araçların da yandığı görülüyor.

(Mustafa Biçer - Halit Arslan/İHA)