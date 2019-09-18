Tuzla’daki fabrika yangını kısmen kontrol altına alındı
Tuzla’daki fabrika yangınında 2’si itfaiye eri toplam 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yangının ormanlık alana sıçraması engellenirken, yangın kısmen kontrol altına alındı.
Tuzla’daki fabrika yangınında 2’si itfaiye eri toplam 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yangının ormanlık alana sıçraması engellenirken, yangın kısmen kontrol altına alındı.
Tuzla’da Deri Sanayii içinde bulunan bir asfalt ve kimyasal fabrikasında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangını çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Patlamaların da yaşandığı fabrikadaki yangına müdahale sırasında 2’si itfaiye eri toplam 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonrası yangının ormanlık alana sıçraması engellenirken, yangın kısmen kontrol altına alındı.
Yangınla ilgili yan fabrikanın sahibi konuşarak, "Yan fabrikanın sahibiyim. Hemen buraya geldim. Bizim fabrikaya sıçramadı. Ölen ya da yaralanan yok. Asfalt fabrikası burası, kazan patladı diyorlar" dedi.
(Halit Arslan - Mustafa Biçer/İHA)
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