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Tuzla’daki patlamada kopan parça böyle düştü
Tuzla’da asfalt ve kimyasal madde üretimi yapan fabrikada yaşanan patlamanın ardından tanktan kopan parçanın yere düşmesi saniye saniye görüntülendi.
Asayiş 18.09.2019, 18:18 18.09.2019, 22:58
Tuzla’da asfalt ve kimyasal madde üretimi yapan fabrikada yaşanan patlamanın ardından tanktan kopan parçanın yere düşmesi saniye saniye görüntülendi.
(İHA)
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