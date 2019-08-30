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Üç tekerlekli motosiklette oynayarak yolculuk yaptılar

Konya’da seyir halindeki üç tekerlekli motosikletin üzerinde oynayarak yolculuk yapan 3 kişi, adeta kazaya davetiye çıkarttı.

Asayiş 30.08.2019, 16:13

Konya’da seyir halindeki üç tekerlekli motosikletin üzerinde oynayarak yolculuk yapan 3 kişi, adeta kazaya davetiye çıkarttı.

Olay, merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hatunsaray Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız ve sürücüsü belirlenemeyen üç tekerlekli motosiklette ikisi ön koltukta, birisi ise kasada bulunan üç kişinin oynayarak yolculuk yapması arkadan gelen araçta bulunanlar tarafından videoya kaydedildi. Yaşananlar kazaya davetiye çıkarttı. Üç tekerlekli motosiklet bir müddet sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

(İbrahim Yetkin/İHA)
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