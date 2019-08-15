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Uçurumdan düşen çocuk güçlükle kurtarıldı
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yaklaşık 30 metrelik uçurumdan aşağı düşen çocuk ekipler tarafından güçlükle kurtarıldı.
Asayiş 14.08.2019, 22:58 14.08.2019, 23:07
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yaklaşık 30 metrelik uçurumdan aşağı düşen çocuk ekipler tarafından güçlükle kurtarıldı.
Olay, Gölbaşı ilçesi Karabahşılı köyü Boruk Dağı’nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte pikniğe giden Mehmet Emin Çıra (16) gezintiye çıktığı esnada ayağı kayarak uçurumdan aşağı düştü. Yaklaşık 30 metre aşağıya yuvarlanan Mehmet Emin Çıra, kayalıkların arasına sıkıştı. Ailesi, Mehmet Emin Çıra’yı çıkarmak istedi ancak başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine jandarma, itfaiye, 112 Sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine ilk olarak ulaşan itfaiye ekipleri ve jandarma çocuğu düştüğü yerden çıkarttı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(Kürşat Aktaş/İHA)
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