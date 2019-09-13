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Uçurumdan yuvarlanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde uçurumdan yuvarlanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Asayiş 12.09.2019, 23:18
Uçurumdan yuvarlanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde uçurumdan yuvarlanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Zeyniler Mahallesi’ne çıkan ve Z Yolu olarak bilinen yoldan motosikletiyle inmeye çalışan Ünal Tamer (56) direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumdan yuvarlandı. Motosikletin uçurumdan uçtuğunu gören vatandaşlar polise haber verdi. Motosikleti ve sürücüsünü AFAD ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri motoru düştüğü yerden çıkardı. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontroller sonucu talihsiz motosiklet sürücüsü Ünal Tamer’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Feci şekilde can veren 56 yaşındaki adamın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Samet Doğru - Serkan Akkuş/İHA)
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