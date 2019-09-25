Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: “İç ve dış mihrakların hedefi liderimiz Erdoğan’dır”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, ülke üzerinde hesapları ve oyunları olan iç ve dış mihrakların bir numaralı hedeflerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı itibarsızlaştırma ve zayıflatma girişimleri olduğunu söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, ülke üzerinde hesapları ve oyunları olan iç ve dış mihrakların bir numaralı hedeflerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı itibarsızlaştırma ve zayıflatma girişimleri olduğunu söyledi.
AK Parti Edirne İl Başkanlığında düzenlenen programda partililer ile buluşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, son dönemde AK Parti’den ayrılan veya istifa eden kişileri hedef göstererek, bu durumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı itibarsızlaştırma ya da zayıflatılması için yapılan metotlardan birisi olduğunu söyledi. Bakan Turhan, son dönemde ‘umduğumuzu bulamadık’ diyerek partiden ayrılanların başkalarının hesabının figüranlığını yaptığını belirtti.
“İÇ VE DIŞ MİHRAKLARIN HEDEFİ LİDERİMİZ ERDOĞAN’DIR”
“BİZ ÇOK SESLİ AMA TEK BAŞLI BİR DAVANIN MENSUPLARIYIZ”
Bakan Turhan, “Bizim içimizden bu yolculuk esnasında bazıları bir takım bahanelerle, hasmi nedenlerle umduklarını bulamadıklarını söyleyerek, beklentilerini bu çatı altında göremediklerini söyleyerek, yolumuzdan ayrılmışlar kendilerine başka yol tayin etmişlerdir. Bu da davamızın liderinin zayıflatılması için yapılan metotlardan biridir. Bunu böyle bilmemiz lazım. Her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerektiğini birinci kriter olarak unutmamamız lazım. Bazı konularda görüş ayrılıkları olabilir. Şuanda da vardır. Biz çok sesli ama tek başlı bir davanın, partinin mensuplarıyız. Bizim partimizde herkes görüşünü, fikrini açık olarak kurullarında söyleyebilir, gündeme getirebilir. Ama bunu ayrışma sebebi, bozuşma sebebi yapmaması lazım. Eğer yapıyorsa hesap başkalarının hesabının figüranlığını yapıyorlardır. Bunu böyle bilmemiz lazım” diye konuştu.
Bakan Turhan, Edirne Valiliğini ziyaretinin ardından partililerle buluşma sonrası karayolu ile kentten ayrıldı.(İHA)
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