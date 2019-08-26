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Ümraniye’de katliam yapan genç ile annesi ve kardeşi toprağa verildi
Ümraniye’de aile katliamı yapan genç ile öldürdüğü annesi ve kardeşinin cenazeleri toprağa verildi.
Asayiş 26.08.2019, 18:46
Ümraniye’de aile katliamı yapan genç ile öldürdüğü annesi ve kardeşinin cenazeleri toprağa verildi.
Hayatını kaybeden aile üyeleri İncilay H., Haluk H. ve Emre H. için bugün Ümraniye’deki Medine Camiinde ikindi namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Aile üyelerinin cenazeleri, kılınan namazın ardından defnedildi.(Zeki İpek - Caner Evyapan/İHA)
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