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Ümraniye’de ormanlık alanda yangın paniği
İstanbul Ümraniye’de ormanlık alanda bilinmeyen nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, çalışmalar havadan görüntülendi.
Asayiş 19.09.2019, 23:18 20.09.2019, 00:30
İstanbul Ümraniye’de ormanlık alanda bilinmeyen nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, çalışmalar havadan görüntülendi.
Ümraniye Yeşil Vadi konakları arkasında bulunan ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenden ufak çaplı yangın çıktı. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri orman içinde yangının çıkış nedeni hakkında incelemeler yaptı. Yangının kimliği belirsiz kişiler tarafından çıktığı şüphesi üzerine polis ekipleri olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemleri başlattı. Polis ekipleri orman çevresinde devriye ekiplerini görevlendirdi. Yangın sonrası incelemeler havadan görüntülendi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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