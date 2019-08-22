Üniversiteye kayda gelen aile freni patlayan otomobilde ölümden döndü
Üniversite kaydı için Kocaeli’ne gelen ailenin içindeki otomobil yokuştan inerken frenleri patlaması sonucu 4 araca çarparak durabildi. Kazada 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Üniversite kaydı için Kocaeli’ne gelen ailenin içindeki otomobil yokuştan inerken frenleri patlaması sonucu 4 araca çarparak durabildi. Kazada 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Selman K., Kocaeli Üniversitesini kazanan baldızının kayıt işlemlerini yaptırmak için baldızı, eşi ve çocuğunu alarak 16 BNJ 74 plakalı otomobili ile Kocaeli’ne geldi. Umuttepe’de bulunan Üniversite kampüsüne çıkan aile, kayıt işlemlerinin ardından dönüş yoluna girdi. Şehir merkezine inerken Santral yokuşuna giren otomobilin frenlerinin tutmadığı fark eden sürücü Selman K. el frenini kullanarak aracı durdurmaya çalıştı. Sürücünün durduramadığı araç yokuşun bitiminde trafik ışıklarında bekleyen 2’si hafif ticari 4 araca çarparak durabildi. Kazada freni patlayan aracın sürücüsü yara almadan kurtulurken, eşi çocuğu ve yeğeninin de aralarında bulunduğu 3’ü çocuk 7 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 3’ü çocuk 7 yaralı, ambulanslarla Kocaeli Devlet ve Umuttepe Eğitim ile Araştırma Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.(İHA)
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