Son Dakika
Milli sporculardan Başkan Altınok'a ziyaret
Muğla'da sağanak
TSK ve MİT’ten ortak operasyon: 9 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara'da atık su ve yağmur suyu hatları yenileniyor
Gargara kullanımı diyabet riskini artırıyor mu?
Son Dakika: Yargı reformu teklifi komisyonda kabul edildi

Ünlü baklavacılara FETÖ’den beraat

İş adamları Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu FETÖ kapsamında ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ ve ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından yargılandıkları davada beraat etti.

Asayiş 08.10.2019, 11:43 08.10.2019, 11:50
Ünlü baklavacılara FETÖ’den beraat

İş adamları Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu FETÖ kapsamında ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ ve ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından yargılandıkları davada beraat etti.

Seyidoğlu Baklavalarının sahipleri Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu’nun FETÖ kapsamında ‘Silahlı terör örgüyü üye olma’ ile ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan yargılandıkları davanın karar duruşması görüldü. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Mustafa Seyidoğlu ile Serdar Seyidoğlu ve avukatları katıldı.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede verdiği mütalaasını tekrar ederek, sanıkların ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan cezalandırılmasını, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan ise beraat etmesini talep etti.

Duruşmada kararın açıklanmasının öncesinde son sözleri sorulan sanıklar, beraate ilişkin taleplerini dile getirdi. Mahkeme ardından karar arası verdi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Serdar Seyidoğlu’nun beraatine oy birliğiyle karar verirken, Mustafa Seyidoğlu yönünden ise oy çokluğuyla beraat kararı verdi. Mahkeme başkanı Mustafa Seyidoğlu’nun ‘Silahlı terör örgütüne yardım’ suçundan cezalandırılması gerektiği yönünde muhalefet şerhi koydu. İki üye hakimin beraat yönündeki oylarıyla Mustafa Seyidoğlu beraat etti.

(Mehmet Yusuf Melikoğlu - İrem Demir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#asayiş #FETÖ #Serdar Seyidoğlu #Mustafa Seyidoğlu
Yorumlar (0)
18°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 08 Ekim 2019
İmsak 05:22
Güneş 06:45
Öğle 12:41
İkindi 15:53
Akşam 18:27
Yatsı 19:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@