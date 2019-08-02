Son Dakika
Ünlü iş adamının damadının fabrikası yandı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ünlü iş adamı Cem Boyner’in damadı Ali Kürşat ve ailesine ait zeytinyağı fabrikasında yangın çıktı.
Asayiş 01.08.2019, 23:52 01.08.2019, 23:57
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ünlü iş adamı Cem Boyner’in damadı Ali Kürşat ve ailesine ait zeytinyağı fabrikasında yangın çıktı.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in de yangın söndürme çalışmalarını yerinde incelediği yangın, yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol edilebildi. Zeytinyağı fabrikasında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
(Suat Salgın/İHA)
23°
açık
Namaz Vakti 02 Ağustos 2019
|İmsak
|03:58
|Güneş
|05:40
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:53
|Akşam
|20:10
|Yatsı
|21:45
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leicester City
|0
|0
|10. Liverpool
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Newcastle
|0
|0
|14. Norwich City
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0