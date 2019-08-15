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Ünlü youtuber hakkında ilk karar
UEFA Süper Kupa Finalinde sahaya giren Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Asayiş 15.08.2019, 16:20 15.08.2019, 16:27
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