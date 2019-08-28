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Ürdün’de tüp patladı, restoran çöktü

Ürdün’de tüpün patlaması sonucu bir restoran tamamen çöktü. Olayda bir güvenlik görevlisi de yaralandı.

Asayiş 28.08.2019, 11:05 28.08.2019, 11:16
Ürdün’de tüp patladı, restoran çöktü
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Ürdün’de tüpün patlaması sonucu bir restoran tamamen çöktü. Olayda bir güvenlik görevlisi de yaralandı.

Ürdün’ün başkenti Amman’ın Rinbu Caddesinde bir restoranda gaz tüpü patladı. Ürdün sivil savunma sözcüsü Albay İyad El-Ömer, restoranın tamamen çöktüğü patlamada çevre binalarda maddi hasar meydana geldiğini ifade etti. El-Ömer, bir kişinin yaralandığı patlamanın ardından enkazın temizlenmesi ve güvenliğin sağlanması için çalışanların bölgeye sevk edildiğini söyledi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#asayiş #restoran #tüp patlaması #patlama #ürdün
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