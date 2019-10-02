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Urla’da 34 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Urla ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçme hazırlığında olan 34 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör olduğu iddia edilen 2 kişi ise tutuklandı.

Asayiş 02.10.2019, 20:57 02.10.2019, 21:02
Urla’da 34 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Urla ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçme hazırlığında olan 34 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör olduğu iddia edilen 2 kişi ise tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, devriye görevi icra eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşçular Mahallesi Azmak mevkisinde, şüpheli gördükleri bir minibüsü durdurdu. Yunanistan’a geçme hazırlığında olan minibüsün içerisindeki, 2 Filistin ve 32 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, 35 DIY 09 plakalı minibüsün sürücüsü S.Y. (31) ve Ö.D. (33) ise yasa dışı geçişe organizatörlük ettikleri iddiası ile gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından göçmenler, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, yasa dışı geçişleri organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan S.Y. ve Ö.D, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

(İHA)

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#düzensiz göçmen #Urla
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