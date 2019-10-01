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Uşak'ta 13 yıl sonra gelen “cinayet“ itirafı

- Hakkında 2016'da kayıp ihbarında bulunan kişinin iki kişi tarafından öldürülerek kuyuya atıldığı ihbarı üzerine soruşturma yeniden başlatıldı - O dönem 5 yaşında olan torunun ihbarı üzerine iki kişi gözaltına alındı, cesedin bulunması için iş makineleriyle kazı yapıldı

Asayiş 01.10.2019, 13:07 01.10.2019, 13:20
Uşak'ta 13 yıl sonra gelen “cinayet“ itirafı
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UŞAK (AA) - Uşak'ta hakkında 2006'da kayıp ihbarı verilen Mehmet Yobaz'ın iki kişi tarafından öldürülerek kuyuya atıldığı ihbarı üzerine ve erkek arkadaşı E.P. gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, müzisyen Mehmet Yobaz (49) hakkında 2006'da yakınları kayıp ihbarında bulundu.

Yapılan araştırmalara rağmen Yobaz'ın izine rastlanamadı.

O dönem 5 yaşında olan Yobaz'ın torunu S.A, Uşak Emniyet Müdürlüğüne giderek dedesinin o dönem dost hayatı yaşadığını iddia ettiği . ile onun erkek arkadaşı E.P. tarafından baltayla öldürülerek Karaağaç Mahallesi İkinci Şehitler Mezarlığı yanındaki bir kuyuya atıldığı ihbarında bulundu.

Bunun üzerine soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, . ve E.P'yi gözaltına aldı.

Torun S.A'nın söylediği bölgede de Uşak Belediyesine ait iki iş makinesi çalışma başlattı.

Üzeri kapanan kuyuyu ve içindeki cesedi bulmak için başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Bu arada, torun S.A'nın olayın faillerinden . ile birlikte yaşadığı ve korktuğu için bugüne kadar cinayeti söylemediği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#balta #cinayet #itiraf #kuyu
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