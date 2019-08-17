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Üsküdar’da denizle kara birleşti (Video Haber)
İstanbul’da etkili olan yağış sonrası Üsküdar’da kara ile deniz birleşti.
Asayiş 17.08.2019, 14:28 17.08.2019, 17:34
İstanbul’da etkili olan yağış sonrası Üsküdar’da kara ile deniz birleşti.
İstanbul’da şiddetli yağmur birçok yerde sel ve taşkınlara neden oldu. Üsküdar’da, sahilde oluşan su birikintisi, adeta denizle karayı birleştirdi. Vatandaşlar, adeta göle dönen Üsküdar Meydanı’nda paçalarını sıvayıp suların içinde dolaştı.
(İHA)
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