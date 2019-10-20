Üsküdar’da lüks aracın karıştığı kaza kamerada
Üsküdar’da lüks otomobil iddiaya göre yanlış yerden dönüş yapınca karşı yoldan gelen araç hızla çarptı. Kazada 6 kişi yaralanırken kaza anı kameraya yansıdı.
Asayiş 20.10.2019, 14:05
Üsküdar’da lüks otomobil iddiaya göre yanlış yerden dönüş yapınca karşı yoldan gelen araç hızla çarptı. Kazada 6 kişi yaralanırken kaza anı kameraya yansıdı.
Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde lüks araç, dönüş yapılması yasak olan yerden dönünce karşıdan gelen araç hızla çarpıyor.(Halit Arslan/İHA)
21°
parçalı az bulutlu
Röportaj & Söyleşi Tümü
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
Namaz Vakti 20 Ekim 2019
|İmsak
|05:34
|Güneş
|06:58
|Öğle
|12:38
|İkindi
|15:39
|Akşam
|18:09
|Yatsı
|19:27
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|8
|15
|2. Alanyaspor
|7
|14
|3. Başakşehir
|8
|14
|4. Galatasaray
|8
|13
|5. Sivasspor
|8
|12
|6. Konyaspor
|7
|12
|7. Fenerbahçe
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Antalyaspor
|8
|11
|10. Malatyaspor
|7
|10
|11. Beşiktaş
|8
|9
|12. Ankaragücü
|8
|9
|13. Göztepe
|8
|9
|14. Denizlispor
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Bursaspor
|8
|15
|4. Ümraniye
|8
|14
|5. Balıkesirspor
|7
|13
|6. Fatih Karagümrük
|7
|12
|7. Altay
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Erzurum BB
|8
|11
|10. Adana Demirspor
|8
|10
|11. İstanbulspor
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|8
|8
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|8
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|8
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Bournemouth
|9
|12
|10. West Ham
|9
|12
|11. Aston Villa
|9
|11
|12. Wolverhampton
|9
|11
|13. Everton
|9
|10
|14. M. United
|8
|9
|15. Sheffield United
|8
|9
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Atletico Madrid
|9
|16
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Getafe
|9
|13
|7. Valencia
|9
|13
|8. Sevilla
|8
|13
|9. Athletic Bilbao
|8
|12
|10. Villarreal
|8
|11
|11. Levante
|8
|11
|12. Osasuna
|9
|11
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Mallorca
|9
|10
|15. Eibar
|9
|9
|16. Celta de Vigo
|8
|9
|17. Real Betis
|8
|9
|18. Deportivo Alaves
|8
|8
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|9
|2