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Üsküdar’da lüks sitede silah sesleri: 1 yaralı

Üsküdar’da lüks bir sitede bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu. Yaralı kişi hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Asayiş 08.10.2019, 14:48 08.10.2019, 14:59
Üsküdar’da lüks sitede silah sesleri: 1 yaralı
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Üsküdar’da lüks bir sitede bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu. Yaralı kişi hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Üsküdar’da bulunan lüks bir sitede saat 14.00 sıralarında silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sitede silahla vurulmuş halde bulunan kişi ambulans ile Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

(Caner Evyapan - Metin Başar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#asayiş #üsküdar
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