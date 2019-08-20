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Üvey torun dehşeti
Balıkesir’in Gönen ilçesinde bir kişi, ninesini boğazından bıçaklayarak öldürürken, dedesini de ağır yaraladı.
Asayiş 20.08.2019, 20:10
Edinilen bilgiye göre, Gönen Kurtuluş Mahallesi Hüseyin Tümer Caddesi 50 numaralı eve gelen F.S. (32) isimli şahıs, bilinmeyen bir sebeple üvey dedesi Fidan Kangal’ı (81)sırtından bıçaklayıp ninesi Bedriye Kangal’ın(80) ise bıçakla boğazını kesti. Bedriye Kangal olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı Fidan Kangal ise Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kangal’ı bıçaklayarak öldüren ve dedesi Fidan Kangal’ı sırtından ağır yaralayıp kaçan F.S. şahıs Gönen Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat emniyet birimlerince sürdürülüyor.(Hasan Otağ Fırıncıoğulları - Hüseyin Efe /İHA)
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