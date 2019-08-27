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Uyuşturucu operasyonu yapılan eve molotof kokteyli saldırı
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Uyuşturucu operasyonu yapılan eve molotof kokteyli saldırı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, kimliği belirlenemeyen iki kişi bir eve motolof kokteylli saldırıda bulundu. Söz konusu eve 4 gün önce Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendiği ve adresten 600 kilogram ’skunk’ maddesi ele geçirildiği öğrenildi.

Asayiş 27.08.2019, 09:06
Uyuşturucu operasyonu yapılan eve molotof kokteyli saldırı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, kimliği belirlenemeyen iki kişi bir eve motolof kokteylli saldırıda bulundu. Söz konusu eve 4 gün önce Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendiği ve adresten 600 kilogram ’skunk’ maddesi ele geçirildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, bugün saat 01.00 sıralarında Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3959 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 14-15 yaşlarında olduğu ileri sürülen iki şüpheli, ellerindeki molotof kokteyli ile S.Ç.’ye ait eve molotoflu saldırıda bulundu. Evde küçük çaplı bir yangın meydana gelirken, iki şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı. Mahalle sakinlerinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çevrede ve olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme ekipleri söz konusu adrese gelerek incelemelerde bulundu. Öte yandan, polis ekipleri şüphelilerin eşgalini belirlemek için mahalle sakinlerinin ifadesine başvurdu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye aldı.

AYNI ADRESTE 4 GÜN ÖNCE 600 KİLOGRAM ‘SKUNK’ MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri soruşturmayı derinleştirirken, Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin aynı adrese 4 gün önce operasyon düzenlediği ve operasyonda 600 kilogram ’Skunk’ maddesi ele geçirdiği ortaya çıktı. Polis ekipleri, olayın uyuşturucu operasyonu ile ilgili olabileceğini değerlendiriyor.

(İHA)
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