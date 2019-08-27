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Uyuşturucu operasyonu yapılan eve molotof kokteyli saldırı
İzmir’in Karabağlar ilçesinde, kimliği belirlenemeyen iki kişi bir eve motolof kokteylli saldırıda bulundu. Söz konusu eve 4 gün önce Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendiği ve adresten 600 kilogram ’skunk’ maddesi ele geçirildiği öğrenildi.
Asayiş 27.08.2019, 09:06
İzmir’in Karabağlar ilçesinde, kimliği belirlenemeyen iki kişi bir eve motolof kokteylli saldırıda bulundu. Söz konusu eve 4 gün önce Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendiği ve adresten 600 kilogram ’skunk’ maddesi ele geçirildiği öğrenildi.
AYNI ADRESTE 4 GÜN ÖNCE 600 KİLOGRAM ‘SKUNK’ MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ
Polis ekipleri soruşturmayı derinleştirirken, Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin aynı adrese 4 gün önce operasyon düzenlediği ve operasyonda 600 kilogram ’Skunk’ maddesi ele geçirdiği ortaya çıktı. Polis ekipleri, olayın uyuşturucu operasyonu ile ilgili olabileceğini değerlendiriyor.(İHA)
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