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Uyuşturucu tacirleri Dük’ten kaçamadı
Erzurum’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda narkotik köpeği ‘Dük’, tepki verince araçtaki zulayı polis ortaya çıkardı. Operasyonda 61,5 kilo eroin ele geçirildi.
Asayiş 30.08.2019, 22:45
Erzurum’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda narkotik köpeği ‘Dük’, tepki verince araçtaki zulayı polis ortaya çıkardı. Operasyonda 61,5 kilo eroin ele geçirildi.
Dük’ün minibüsün yan bölmelerine tepki vermesi üzerine KOM timi, sonradan yapıldığı anlaşılan kontrplakları sökünce uyuşturucu zulası ortaya çıktı. 119 paket halinde 61,5 kilo eroini ele geçiren polis, araç sürücüsü M.T.’yi (27) gözaltına aldı. Sürücü M.T.’nin eroin yüklü minibüsü İstanbul’a götüreceği öğrenilirken, KOM ekibi uyuşturucuyla ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Bu arada operasyon sonrası Dük ele geçirilen uyuşturucunun başında poz vermeyi ihmal etmedi.(İHA)
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