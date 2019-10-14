Uyuşturucuyu arı kovanına saklamış

ORDU (AA) - Ordu'nun İkizce ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, arı kovanına gizlenmiş 1 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Düzmeşe Mahallesi'nde ikamet eden M.T'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine eve baskın düzenleyen ekipler, evin bahçesindeki arı kovanlarında da arama gerçekleştirdi.

Ekipler, arı kovanlarının içerisinde 21 poşet halinde 1 kilo 800 gram esrar buldu.

Polis, M.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.