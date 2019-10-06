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Üzerine benzin döküp kendini yaktı
Manisa Turgutlu’da bir şahıs üzerine benzin döküp kendini yaktı. Vücudunda yanıklar oluşan şahsa müdahaleyi itfaiye ve sağlık ekipleri yaptı.
Asayiş 06.10.2019, 23:44
Manisa Turgutlu’da bir şahıs üzerine benzin döküp kendini yaktı. Vücudunda yanıklar oluşan şahsa müdahaleyi itfaiye ve sağlık ekipleri yaptı.
112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Salih K., burada yapılan tedavinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Salih K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.(İHA)
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