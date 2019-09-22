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Üzerine güneş enerjisi paneli düşen işçi yaralandı
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde üzerine güneş enerjisi paneli düşen işçi yaralandı.
Asayiş 22.09.2019, 18:59
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde üzerine güneş enerjisi paneli düşen işçi yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.(İHA)
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