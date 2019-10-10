Üzerine televizyon ünitesi düşen bebek hayatını kaybetti
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde üzerinde televizyon ünitesi düşen 18 aylık bebek hayatını kaybetti.
Asayiş 10.10.2019, 19:24
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde üzerinde televizyon ünitesi düşen 18 aylık bebek hayatını kaybetti.
TAKSİYLE HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ
Kucağında bebeğiyle caddeye çıkan acılı anne, evin önünde bulunan taksiyle bebeği hastaneye yetiştirmeye çalıştı. Taksiyle evin yakınında bulunan özel bir hastaneye kaldırılan bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin ölümü yakınlarını üzüntüye boğdu. Öte yandan olayla ilgili olarak Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri kazanın yaşandığı evde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(Tansu Edip Gökbudak/İHA)
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