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Uzman doktor sekizinci kattan yere çakıldı

İstanbul’da bir Devlet Hastanesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde görev yapan Uzman Doktor, sekizinci katta bulunan evinden aşağıya düşerek ağır yaralandı.

Asayiş 16.10.2019, 08:49 16.10.2019, 09:28
Uzman doktor sekizinci kattan yere çakıldı

İstanbul’da bir Devlet Hastanesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde görev yapan Uzman Doktor, sekizinci katta bulunan evinden aşağıya düşerek ağır yaralandı.

SEKİZİNCİ KATTAN YERE DÜŞEN KADINA İLK MÜDAHALEYİ DOKTOR EŞİ YAPTI

Olay, saat 06.00 sularında Ataşehir Bulvarı’nda yer alan bir sitenin içerisinde gerçekleşti. On iki katlı binanın sekizinci katından aşağıya düşen Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümü doktorlarından olan Dilber Ayçiçek Çeçen ağır yaralandı. Olaya şahit olan eşi bahçede ilk müdahaleyi yaparken olay yerine çağrılan sağlık görevlileri ağır yaralı kadını ambulansa alarak en yakın hastaneye kaldırdı. Çeçen’in sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken polis olayın nasıl meydana geldiğini araştırıyor.

(HB-MÇ-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Dilber Ayçiçek Çeçen #istanbul #asayiş #kadın #doktor
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